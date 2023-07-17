Забастовка актёров Голливуда вносит коррективы не только в производство фильмов, но и в мероприятия, которые предваряют премьерные показы. Так, на премьеру фильма “Особняк с привидениями” вышли не исполнители ролей, а артисты Диснейленда в образах Микки и Мини Маусов, Малефисенты, Круэллы и других узнаваемых персонажей. Об этом сообщает “Газета.ру” со ссылкой на The Hollywod Repoter.

Режиссёр картины Джастин Симиен, комментируя ситуацию, заявил, что печально не видеть актёров на красной дорожке перед премьерой ленты, однако он поддерживает причину, по которой их здесь нет. Изначально в Диснейленде на премьерном показе “Особняка с привидениями” должны были присутствовать Тиффани Хэддиш, Дэнни ДеВито, Джейми Ли Кертис, Дэн Леви и другие актёры, сыгравшие в фильме.

Забастовка артистов в Голливуде началась на прошлой неделе после того, как Гильдии актёров не удалось договорится с Альянсом продюсеров об улучшении условий труда и повышении оплаты на фоне развития стриминговых сервисов. Из-за забастовки актёров было приостановлено производство многих кинокартин. Если сторонам не удастся найти компромисс в ближайшее время, вероятно, что уже запланированные даты выходов фильмов придётся пересматривать.