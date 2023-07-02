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Посетители парка ВДНХ застряли на внезапно остановившемся колесе обозрения “Солнце Москвы”. Телеграм-канал “Москва live” сообщил, что сотрудники аттракциона эвакуируют людей.

Пресс-служба “Солнца Москвы” уже назвала причину остановки. Она произошла из-за срабатывания автоматических систем безопасности. Скорее всего, автоматика обнаружила, что отдельные параметры работы аттракциона отличаются от нормы и поэтому выключила колесо обозрения.

Напомним, “Солнце Москвы” – это самое большое в Европе колесо обозрения. Его открытие было приурочено к 875-летию российской столицы, на церемонии присутствовал мэр Сергей Собянин.

В марте текущего года работу колеса временно приостанавливали из-за неблагоприятных погодных условий.

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