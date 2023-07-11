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Нестабильная ситуация с российским рублём на валютном рынке несколько изменила туристические предпочтения россиян. Они стали больше обращать внимания на отечественные курорты. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на данные туроператора “Алеан”.

Ослабление позиций рубля и, как следствие, повышение стоимости валюты привели к тому, что туры за рубеж стали стоить дороже. На этом фоне заметен рост бронирования номеров в отелях в российских городах, отмечают специалисты. Больше всего повысился интерес к Крыму и Сочи – здесь проданных туров оказалось больше на 30 процентов, чем в прошлом году. Повысился интерес к уральскому и сибирскому направлениям – здесь продажи туров поднялись на 28 процентов. Геленджик и Абхазию стали выбирать для отдыха более чем на 10 процентов чаще.

Ослабление рубля заметно на протяжении всего лета. В отдельные дни курс доллара поднимался на отметку 93 рубля, а курс евро взлетал до 102 рублей. Это происходило впервые с весны прошлого года, когда стоимость российской валюты резко рухнула на фоне санкций, однако в последствии рубль восстановил свои позиции.

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