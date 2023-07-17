На глубине Северного Ледовитого океана исследователями были обнаружены необычные симметричные узоры. Отмечается, что при исследовании дна Северного Ледовитого океана специалисты наткнулись на восьмиугольные узоры правильной формы.

Неизвестные ранее отметины на морском дне были замечены в Фрамском проливе на глубине около четырех метров. Специалисты отмечают, что размеры изображений варьируются от 4 до 50 см.

По версии специалистов, данные следы могут оставлять некоторые виды осьминогов, имеющие между щупальцами перепонки. Вероятность этого подтверждается обнаружением в Северном Ледовитом океане нового вида осьминогов Cirroteuthis muelleri.

Ученые предполагают, что именно этот вид морских обитателей мог оставить загадочные следы. Проследить за Cirroteuthis muelleri достаточно сложно, так как они обитают на глубине от 500 до 2600 метров. По всей вероятности, следы осьминог оставляет в процессе поимки своей добычи. Морское существо раскрывает свои щупальца для захвата жертвы, при этом касается морского дна.