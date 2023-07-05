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400 тысяч человек в год. Столько туристов, по мнению губернатора Бали Вайана Костера, достаточно для острова в год. По словам индонезийского чиновника, он намерен на уровне страны добиваться введения соответствующей квоты. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на индонезийский портал Kompas.

Костер приводит в пример Бутан (небольшое государство в Южной Азии). Там уже установили квоту на число туристов как раз в 400 тысяч человек в год. Таким образом, удаётся лучше сохранять природу и окружающую среду. Подобное, по мнению губернатора Бали, требуется и индонезийскому острову, который является одним из наиболее популярных направлений у туристов.

Со слов губернатора Бали, квота создаст очередь из желающих посетить остров и в итоге Индонезия получит “качественных туристов”, которые “не создают проблем” как для порядка и безопасности, так и для окружающей среды и природы.

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