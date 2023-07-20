ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польша оказалась идеальным инструментом для того, чтобы обманут Россию и внушить ей мысли о возможном партнёрстве со странами Запада. Такое мнение высказал в своей статье для издания Myśl Polska обозреватель Лукаш Ястшембский. Выдержки из его статьи приводит РИА “Новости”.

Журналист напомнил, что в 2009 году Польша внезапно для себя оказалась замеченной Москвой, которую обычно Россия в своей политике никак не учитывает. В указанном году вышла статья Владимира Путина в одном из польских изданий. Она стала своего рода обращением к полякам. Тогда российский лидер указывал, что построение коллективной безопасности в Европе невозможно без участия России.

Ястшембский полагает, что страны Запада намерено подтолкнули Варшаву в поле зрения Москвы. Польша тогда оказалась идеальным инструментом для “смягчения России”. При этом, со слов обозревателя, польские власти даже не догадывались, что участвуют в постановке, которую разыграли их союзники.

Вам может понравиться

Власти ФРГ выслали более 70 сотрудников российских консульств и посольства

Германия ведёт против России “дипломатическую войну”. В течение более полутора лет из ФРГ было выслано свыше 70 сотрудников посольства и консульств. А вместе с членами их семей речь идёт сотнях

AC: судьба Украины мало заботит американские власти

США намерены стать единственной сверхдержавой на планете. При этом Вашингтон упорно игнорирует тот факт, что в настоящее время идут процессы по формированию многополярного мира. Именно в достижении мирового господства и

Салихова сравнила «Зенит» с цыганами из-за ситуации с защитником «Црвены Звезды» Эраковичем

Супруга бывшего владельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Зарема Салихова подвергла критике «Зенит» за переманивание топовых игроков, которые рассматривают потенциальную возможность перехода в другие российские клубы. Салихова сравнила петербуржский клуб