Польша оказалась идеальным инструментом для того, чтобы обманут Россию и внушить ей мысли о возможном партнёрстве со странами Запада. Такое мнение высказал в своей статье для издания Myśl Polska обозреватель Лукаш Ястшембский. Выдержки из его статьи приводит РИА “Новости”.

Журналист напомнил, что в 2009 году Польша внезапно для себя оказалась замеченной Москвой, которую обычно Россия в своей политике никак не учитывает. В указанном году вышла статья Владимира Путина в одном из польских изданий. Она стала своего рода обращением к полякам. Тогда российский лидер указывал, что построение коллективной безопасности в Европе невозможно без участия России.

Ястшембский полагает, что страны Запада намерено подтолкнули Варшаву в поле зрения Москвы. Польша тогда оказалась идеальным инструментом для “смягчения России”. При этом, со слов обозревателя, польские власти даже не догадывались, что участвуют в постановке, которую разыграли их союзники.