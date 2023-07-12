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Украина потеряла огромное количество немецких танков Leopard 2A6 в ходе контрнаступления и была вынуждена убрать их с передовой. Издание Military Watch пишет, что ВСУ пытаются сохранить эти боевые машины для более крупного и важного контрнаступления.

Чтобы не допускать повторения масштабных потерь немецкой техники, командование ВСУ снова пересадило танкистов на советские Т-72 и на Т-64. По словам обозревателей, эти боевые машины вполне способны составить конкуренцию Leopard 1 и существенно превосходят их по тактико-техническим характеристикам.

Напомним, Владимир Рогов, возглавляющий движение «Мы вместе с Россией», заявил, что неуязвимость немецких «Леопардов», о которой Киев прожужжал все уши, это всего лишь миф. Танки сильно разрекламировали, но они совершенно не соответствуют тем характеристикам, которые им приписывают производители.

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