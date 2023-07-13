В Нижегородской области 47-летний мужчина попытался похитить двух несовершеннолетних подростков. Однако разбитые дороги помогли детям сбежать от похитителя. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «112».

Двое подростков по имени Даша и Матвей катались на мопеде по проселочным дорогам, когда к ним подъехал незнакомый мужчина на автомобиле ВАЗ 2109 бежевого цвета и вежливо попросил показать дорогу к деревне Малое Козино.

Затем мужчина стал вести себя агрессивно и угрожая ножом велел подросткам садиться в его автомобиль. Связав детям руки пластиковыми хомутами, незнакомец повез их в сторону леса. Однако вскоре автомобиль похитителя увяз в грязи на проселочной дороге. Сперва незнакомец велел детям толкать его автомобиль, однако убедившись в бесперспективности данного занятия он скрылся в неизвестном направлении.

После этого подростки смогли добраться домой и сразу же вызвали полицию. Представители правоохранительных органов уже установили личность похитителя. Им оказался 47-летний Аслан Косумов.