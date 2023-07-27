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Кота Гришу, над которым надругался извращенец в Тверской области, успешно прооперировали московские ветеринары. В настоящий момент кот проходит курс реабилитации. Об этом в социальных сетях сообщили волонтеры.

По их словам, кота Гришу доставили в московскую ветеринарную клинику в тяжелом состоянии, поскольку у него начал развиваться некроз. Однако в ходе обследования животному провели колоноскопию, и врачи убедились, что некроз в прямой кишке отсутствует. Поэтому волонтеры надеются, что после успешной операции и курса реабилитации кот Гриша сможет жить обычной жизнью.

В ходе сложного оперативного вмешательства коту ампутировали хвост и участки тканей, где начал развиваться некроз. При этом образовавшиеся раны закрыли собственными тканями животного, пересаженными с других мест. Теперь жизни кота Гриши ничего не угрожает.

Напомним, что извращенца, который надругался над котом Гришей в Тверской области, ищут сотрудники правоохранительных органов. Против него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

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