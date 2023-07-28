В ночь на 28 июля на Севастополь обрушился мощный ливень с грозой. В течение получаса на городские улицы выпала практически половина от месячной нормы осадков, что привело к подтоплениям улиц и домов, а в некоторых районах города пропало электричество.

В Сети появилось огромное количество фото и видео материалов с затопленными городскими улицами, подъездами многоквартирных домов, дворами частных домовладений и магазинов. С некоторых зданий сильный ветер даже срывал облицовочный материал стен и кровли.

В некоторых многоквартирных домах не выдержала крыша, что привело к затоплению квартир и подъездов. В других районах квартиры жильцов, расположенных на первых этажах, подтопило через канализацию. А в одном из торговых залов крыша не выдержала напора воды, что привело к затоплению отдела с продуктами.

Некоторые горожане пытались сдержать потоки воды, удерживая дверь в подъезд, другие вычерпывали воду из квартир ведрами, а молодежь решила устроить импровизированный чемпионат по гребле. При этом коммунальщики в течение всей ночи расчищали ливневки, которые были забиты листвой и ветками из-за сильного ветра накануне начала ливня.

Напомним, что по прогнозу синоптиков на территории Республики Крым штормовое предупреждение сохраняется и на сегодня.