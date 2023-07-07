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В пятницу 7 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий побывал с визитом в бывших польских селах, которые в 1943 году были уничтожены украинскими националистами и сейчас находятся на территории Западной Украины. Она заявил, что Волынская резня стала огромной трагедией и геноцидом поляков.

«Ад сотен и тысяч польских семей», – добавил Моравецкий.

Также он заявил, что в то время на территории населенных пунктов управлял Третий рейх и именно из-за него украинские националисты устроили Волынскую резню. Целью была ликвидация всего польского государства.

«Я не успокоюсь, пока последняя жертва того страшного волынского преступления не будет найдена», – заявил премьер.

Он призвал не прекращать поисков мест захоронений, так как необходимо эксгумировать жертв украинских националистов и перезахоронить их.

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