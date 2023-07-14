Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Члены Международного олимпийского комитета (МОК) осудили негативную реакцию на рекомендации по допуску спортсменов из Российской Федерации к международным спортивным соревнованиям со стороны правительств некоторых европейских стран.

Как следует из официального заявления, МОК принимает к сведению резкую негативную реакцию чиновников и политиков некоторых стран Европы. Данная реакция некоторых европейских правительств демонстрирует неуважение к решению большинства в олимпийском комитете и попытка повлиять на автономию спорта, которую евродепутаты и чиновники постоянно требуют от других стран и продолжают восхвалять в бесчисленных речах ООН и ЕС, резюмировали в МОК.

По информации Inside the Games, спортсмены из Российской Федерации смогут принять участие в Азиатских играх 2023 в нейтральном статусе. При этом, участие в этом международном спортивном соревновании поможет российским и белорусским спортсменам в будущем пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024.

Вам может понравиться

Ученые обнаружили противораковый механизм у грибов

Нидерландские ученые из Вагенингенского университета провели ряд исследований грибов и в результате выяснили, что у некоторых видов присутствует необычный тип клеточного деления. Это связано с необходимостью снижения вероятности мутаций, которые

ТСН: Ночью 14 июля в Одесской области и Кривом Роге прогремели взрывы

Украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Одесской области и Кривом Роге в ночь на 14 июля. В Кировоградской и Днепропетровской областях воздушная тревога объявлялась, но информации о взрывах пока

Shot: дроны-камикадзе ВСУ пытались атаковать военный аэродром «Балтимор» под Воронежем

Целью украинских беспилотников, которые ПВО России обнаружила и сбила над Воронежем, был военный аэродром «Балтимор». Телеграм-канал SHOT сообщил, что это не первая попытка ВСУ атаковать военные цели в регионе. Так,