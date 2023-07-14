Члены Международного олимпийского комитета (МОК) осудили негативную реакцию на рекомендации по допуску спортсменов из Российской Федерации к международным спортивным соревнованиям со стороны правительств некоторых европейских стран.

Как следует из официального заявления, МОК принимает к сведению резкую негативную реакцию чиновников и политиков некоторых стран Европы. Данная реакция некоторых европейских правительств демонстрирует неуважение к решению большинства в олимпийском комитете и попытка повлиять на автономию спорта, которую евродепутаты и чиновники постоянно требуют от других стран и продолжают восхвалять в бесчисленных речах ООН и ЕС, резюмировали в МОК.

По информации Inside the Games, спортсмены из Российской Федерации смогут принять участие в Азиатских играх 2023 в нейтральном статусе. При этом, участие в этом международном спортивном соревновании поможет российским и белорусским спортсменам в будущем пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024.