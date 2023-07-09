Ученые Военно-морской академии имени адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова запатентовали новый метод спасения моряков-подводников с потерпевших аварию субмарин. Для этого они объединили два уже имеющихся способа, рассказало издание «Московский комсомолец».

Первый из них – это спасательные подводные лодки, которые имеют на борту глубоководные аппараты. Проблемы с ними могут возникнуть в случае неисправности, так как СПЛ может потребоваться осуществлять операцию под слоем льда.

Второй способ – использование спасательного колокола, изобретенного в 1930-х годах. Он пристыковывается к подводной лодке и обеспечивает выход экипажа на поверхность. Данный метод тоже имеет существенные недостатки – ограничения по глубине погружения, а также невозможность использовать колокол во время сильного шторма.

Ученые предложили снабжать спасательные подводные лодки колоколами, а также современной аппаратурой для наблюдения и освещения окружающего пространства. СПЛ, удерживаемые на места сразу четырьмя якорями, не боятся шторма, а также могут выполнить свою миссию без опасений по поводу поломки глубоководных аппаратов.