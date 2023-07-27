Американские СМИ чуть ли не в унисон написали 27 июля о начале «решающей фазы» контрнаступления ВСУ. При этом они даже назвали Запорожское направление главным, а в качестве цели очертили выход к Азовскому морю и Крыму. Также сообщается о переброске на этот участок фронта всех давно накапливаемых резервов.

Сообщение о контрнаступлении ВСУ прокомментировал в беседе с журналистами «МК» военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что Киев сперва планировал операцию на весну, бросил свои подразделения в бой уже 4 июня, а затем, после эпичного провала, сообщил, что «контрнаступление еще не начиналось». Затем были попытки прорваться хоть где-нибудь и вот сейчас снова звучат заявления о «решающей фазе».

По мнению аналитика, это не более, чем попытка руководства Украины убедить граждан страны, что армия все еще существует. Кроме того, это еще и пиар-акция для Запада, мол, мы пошли вперед, поэтому готовьте новые партии вооружений и деньги.

Также Матвийчук сообщил, что у Киева есть в распоряжении личный состав, который можно бросить в бой. Но многочисленные пехотные подразделения нужно чем-то вооружить, а в ВСУ уже нет даже самого элементарного снаряжения для оснащения боевиков.