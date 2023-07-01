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Российский депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет призвал власти Турции экстрадировать «азовцев*», находящихся на территории их страны, в рамках правового поля с Российской Федерацией. Об этом в своем материале сообщает издание «Московский Комсомолец».

Роскошные условия содержания украинских националистов из полка «Азов*» возмутили не только российского депутата, но также и турецкие средства массовой информации. Корреспондент издания dikGAZETE Ильбер Васфи Сель в своем авторском материале отмечает, что киевские власти продолжают оплачивать роскошные условия содержания в Турции боевиков полка «Азов*», продвигающих неонацистскую идеологию, из украинского бюджета.

Недавно армянское издание «Грапарк» опубликовало письмо украинского посла в Турции Василия Боднара в МИД Украины от мая 2023 года, в котором он просит украинские власти продлить повышенные выплаты бывшему командиру полка «Азов*» Денису Прокопенко и бывшему и.о. командира 36-й бригады морской пехоты ВС Украины Сергею Волынскому. Согласно опубликованным данным, ежемесячное содержание каждого из них обходится Украине в круглую сумму, а именно в 22 тысячи долларов.

*  – организация, признанная в России террористическим формированием и запрещенная в Российской Федерации

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