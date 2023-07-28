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Ближе к вечеру 26 июля российские ВС нанесли масштабный удар возмездия за теракт ВСУ на Крымском мосту. Под удар попала Западная Украина и расположенные на ее территории штабы, подземные арсеналы и засекреченные командные пункты НАТО, рассказал «Московский комсомолец».

Также целями комбинированной атаки стали военные аэродромы, морские и речные порты, железнодорожные станции по всей украинской территории.

Воздушная тревога была объявлена по всем регионам Украины после взлета с аэродрома в Энгельсе под Саратовом и с территории рядом с Каспийским морем 12 стратегических бомбардировщиков. В Николаеве из порта и его окрестностях быстро провели эвакуацию, ожидая нового удара.

Взрывы гремели в Кировоградской и Днепропетровской областях, но по этим регионам отработала не стратегическая авиация, а оперативно-тактические комплексы «Искандер». Ракеты долетели до Львовской, Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской областей, где было поражено несколько крупных целей.

В районе острова Змеиный работала тактическая авиация. Подробностей об ударах в этом районе нет.

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