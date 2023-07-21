В ответ на теракт на Крымском мосту российские ВС провели три подряд серии мощных ударов по портовой инфраструктуре Украины на Черном море. Так, в Одессе полностью разгромлено здание администрации порта, а также банк «Восток», который располагался в непосредственной близости от него.

По словам местных жителей, морской порт прекратил свое существование после ночных атак.

«Всё, порта нет. Ну, бетон есть… Смысла в нём больше нету», – цитирует издание «Московский комсомолец» пост одного из одесситов в социальных сетях.

Кроме Одессы, атакам подверглись Николаев и Черноморск (бывший Ильичевск). Удары с применением ракет Х-22, «Калибр» и «Оникс» были нанесены по Сумской, Херсонской и Запорожской областям.

Украинские власти по традиции восхваляют свою ПВО, которая якобы перехватила 50 процентов целей. Однако по оценке российских экспертов этот показатель не может превышать 10%.