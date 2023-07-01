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На Украине ликвидированы Вахтанг Барабадзе и Вахтанг Кучукян, которые участвовали в специальной военной операции на стороне ВСУ. Первого из них в 2022 году объявили в розыск, рассказало издание “Московский комсомолец”.

Вахтанг Барабадзе, по словам авторов публикации, является липовым родственником актера Александра Пороховщикова, так как именно он продавал имущество после смерти последнего. При этом он просто выбросил на свалку много личных вещей артиста, включая уникальный архив с раритетными фотографиями.

Напомним, что официально наследником Порховщикова был признан Шалва Барабадзе, который является младшим сыном отца актера. Вахтанг же, как выяснилось в результате проведенного теста ДНК, не имеет к Пороховщикову никакого отношения.

Племянница знаменитого актера Наталья рассказала, что не общается с так называемым “родственником”. Она была шокирована известием, что Вахтанг участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. По ее словам, его гибель – это бумеранг на все их семейство.

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