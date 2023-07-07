Как отмечает в своем материале «Московский Комсомолец», в ходе переговоров украинского президента со своим коллегой из Болгарии, Румен Радев разбил надежды Владимира Зеленского на болгарское вооружение.

Президента Украины в аэропорту Софии встречала лишь заместитель премьер-министра Болгарии Мария Габриэль без красных дорожек и в гордом одиночестве, что стало первой предпосылкой «прохладного приема».

При этом в ходе переговоров лидеров Болгарии и Украины, Радев отметил, что будущее Европейского союза важнее украинских интересов. По словам болгарского президента, мировое сообщество слышит из Киева только победные реляции и ни слова о будущем мире. Такой подход, по мнению Радева, является в корне неправильным.

Напомним, что во время проезда кортежа Зеленского болгарский православный священник предал его анафеме. А по словам бывшего народного депутата украинского парламента Олега Царева, болгарский президент Радев не смог бы занять такую «жесткую» позицию без одобрения со стороны Госдепа США. Поэтому, по его мнению, время триумфа Зеленского на международной арене сменяется «потерями и лишениями».