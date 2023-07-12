Заводы, которые Турция и Германия намерены открыть на Украине, станут легитимными целями для российских ракет. Такое заявление сделал военный эксперт Игорь Коротченко.

Концерн Rheinmetall из ФРГ намерен открыть свой завод на Украине уже через три месяца, сообщил глава компании Паппергер. Турция, в ходе визита в страну Владимира Зеленского, подписала с Киевом контракт на строительство завода по производству дронов «Байрактар».

Коротченко отметил, что никто не будет наносить удары по этим предприятиям в процессе их строительства. По его словам, заводы будут немедленно уничтожены сразу после начала работы, когда Анкара и Берлин завезут оборудование, комплектующие, сырье и материалы.

«Эти объекты окажутся немедленно уничтоженными с максимальным экономическим ущербом для тех западных компаний и стран, которые участвовали в их строительстве. Все, что нам для этого нужно – всего лишь мгновенный массированный удар “Кинжалами”», – приводит слова эксперта “Московский комсомолец”.

Он отметил, что нужно сейчас предостеречь Турцию и Германию о применении «Кинжалов», чтобы потом атаковать предприятия уже безо всякого предупреждения.