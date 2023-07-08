В настоящий момент у ВСУ нет ни единого шанса захватить Крымский полуостров и даже пробить его противовоздушную оборону. Но если Соединенные Штаты и НАТО оперативно отправят на Украину истребители F-16 и дальнобойные оперативно-тактические ракеты ATACMS, Киев сможет рассчитывать на захват Крыма уже в августе текущего года, заявил экс-командующий ВС США в Европе Бен Ходжес.

Он заявил, что без самолетов и дальнобойных ракет Крым не взять. Но если США не поторопятся и не предоставят Киеву все вышеперечисленное, то борьба за полуостров будет очень длительной, жестокой и приведет к огромным потерям.

Соединенные Штаты неоднократно оценивают способности Украины к «восстановлению контроля» над Крымским полуостровом. При этом они не берут в расчет, что крымчане не хотят жить под властью киевского режима. Также они не учитывают, что Россия намерена предпринимать все необходимые меры для защиты жителей Крыма и их интересов.