Одной из главных тем минувшей недели стала передача Турцией Украине командиров националистического полка «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России). Издание «Московский комсомолец» попросило прокомментировать действия Реджепа Тайипа Эрдогана редактора «МК – Турция» Яшара Ниязбаева.

По его мнению, турецкий лидер перед саммитом НАТО мог продемонстрировать преданность Альянсу, продемонстрировать, что Анкара не исповедует пророссийские позиции. У Турции будет много претензий к другим государствам и поэтому она устранила единственный повод получить критику в свой адрес.

Кроме того, передача «азовцев» президенту Зеленскому могла быть жестом, компенсирующим отказ Анкары передавать Украине самоходные артиллерийские установки T-155. Киев ранее анонсировал появление этих гаубиц на вооружении ВСУ, но не исключено, что так их и не получил.

Также к причинам можно отнести желание России выйти из зерновой сделки. Турции это не выгодно, поэтому она могла таким образом донести до РФ свою позицию. Эксперт отметил, что в последнее время российские ВС стали более активно действовать в Сирии, где у Анкары имеются собственные интересы, так что нарушение договоренностей могло стать своеобразным ответом.

РФ может понять, если Турция действительно сделала такой шаг для НАТО. В Анкаре надеются на это, так как тоже отлично понимают, что являются для России хабом и поэтому скорее всего, чувствуют те границы, за которые переходить нежелательно.