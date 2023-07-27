Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации опубликовало данные о среднем размере пенсионных выплат в четырех новых регионах страны: Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

По данным Минтруда, с 1 марта 2023 года в новых регионах России пенсионные выплаты назначаются в соответствии с общероссийскими нормами после написания заявления местными жителями. В случае уменьшения размера пенсии после перерасчета граждане новых регионов будут получать компенсации.

В настоящий момент самый низкий средний размер пенсии без учета компенсаций у граждан ДНР, которые получают по 14,23 тысячи рублей. Далее следуют пенсионеры ЛНР, где в среднем получают по 16,73 тысячи. В Херсонской области размер средней пенсии составил 16,87 тысяч рублей, а в Запорожской – 17,84 тысяч рублей.

Однако с учетом компенсаций по состоянию на 30 июня 2023 года средний размер пенсий в ДНР составляет 18,29 тысяч рублей, в ЛНР – 17,31 тысяч рублей, в Херсонской области – 16,9 тысяч рублей, а в Запорожской области – 17,92 тысячи рублей.