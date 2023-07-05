Поставки техники и вооружений на Украину от нападений с воздуха прикрывает зенитно-ракетный комплекс Sky Sabre из Великобритании. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он заявил об этом на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом, а также поблагодарил его за предоставление системы ПВО для защиты аэродрома в Жешуве. Именно он является ключевым хабом вооружения и техники, которые посте доставки из стран НАТО отправляются на Украину.

ЗРК Sky Sabre в 2021 году сменил на вооружении ВС Великобритании устаревшие зенитные ракеты Rapier. Система способна наносить удары одновременно по 24 целям и рассчитана для уничтожения боевых самолетов всех типов, планирующих авиабомб и беспилотных летательных аппаратов. В Польшу ее перебросили в прошлом году.