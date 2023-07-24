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На Краснолиманском и Сватовском направлениях противник предпринимает попытки контрнаступления, чтобы отбить утраченные ранее позиции. ВС РФ всего за сутки отбили 13 таких атак.

Глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил РИА Новости, что результаты наступления оказались для ВСУ плачевными. Более 40 боевиков были захвачены в плен либо сдались добровольно, осознав бессмысленность сопротивления. Уничтожено два миномета калибра 120 мм и гаубица Д-30.

Украинские ВС также потеряли пять пикапов, четыре бронеавтомобили и три БМП, в том числе и западного образца.

Все атаки успешно отражены, противник был вынужден отойти на исходные позиции, но можно предположить, что он продолжит атакующие действия.

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