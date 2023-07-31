Глава оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу обратился к российским военнослужащим и поблагодарил их за мужество, которое они ежедневно проявляют в зоне проведения специальной военной операции.

По его словам, стойкость российских солдат является основополагающим фактором отсутствия успехов в рядах вооруженных сил Украины в ходе их широкомасштабного контрнаступления. Шойгу отметил, что командование украинской армии отчаянно бросает в бездумные атаки все новые и новые резервы, не считаясь с потерями в личном составе и технике, в надежде прорвать оборону российских сил.

Только при попытке штурма российских позиций в окрестностях населенного пункта Работино на Запорожском направлении в период с 26 по 27 июля украинские боевики потеряли 400 человек личного состава, 31 танк и 32 боевые бронемашины.

Всего в течение июля украинские вооруженные силы потеряли более 20 тысяч человек личного состава и более 2,2 тысяч единиц различной военной техники, в том числе 10 танков Leopard немецкого производства и 11 боевых машин пехоты M2 Bradley производства США.