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Александр Ткаченко, занимающий пост министра культуры и информационной политики Украины, направил в профильный комитет Верховной Рады ежегодный отчет о работе своего ведомства.

Одним из главных достижений украинского Министерства культуры, по мнению Ткаченко, стала разработка специального законопроекта об упрощенной процедуре демонтажа памятников, связанных с Россией.

Местные средства массовой информации окрестили данный законопроект «анти-Пушкин». Ткаченко заявил, что в рамках этого закона на территории Украины было демонтировано 28 памятников, посвященных Александру Пушкину, 9 памятников, посвященных Максиму Горькому, 20 памятных знаков, постаментов и памятников, посвященных советским воинам-освободителям.

Также в рамках принятого закона за отчетный период было изменено порядка 7650 топонимов. При этом Ткаченко выделил отдельным достижением демонтаж памятника, посвященного российской императрице Екатерине II, в Одессе.

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