Окончательного решения по дальнейшей судьбе имущества украинского президента Владимира Зеленского, расположенного в Крыму, еще не принято. Об этом сообщает Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым.

Квартира президента Украины Владимира Зеленского, расположенная по улице Батурина в поселке городского типа Ливадия, окончательно перешла в собственность республики 27 июля 2023 года. Однако в ведомстве отметили, что окончательного управленческого решения о вовлечение в оборот объекта в городе Ялта, поселке городского типа Ливадия, по улице Батурина 44А еще не принято.

Напомним, что еще 24 мая появилась информации о намерении национализировать крымское имущество украинского президента Государственным советом Крыма. При этом глава республики Сергей Аксенов отметил, что такая же участь будет ждать и крупные винодельческие предприятия и финансовые организации, связанные с «врагами Российской Федерации».