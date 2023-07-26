Сопровождение торговых судов с украинским зерном в акватории Черного моря военными кораблями Североатлантического альянса станет прямым нарушением Конвенции Монтре из-за чего Турция попадает в очень «рискованную ситуацию». Об этом в своем материале сообщает газета Milliyet.

Автор публикации сообщает, что как только военные корабли НАТО пройдут турецкие проливы и окажутся в акватории Черного моря, это станет прямым нарушением Конвенции Монтре. Такое развитие событий может подвергнуть риску в первую очередь Турцию.

По словам бывшего командующего войсками Североатлантического альянса в Европе, экс-адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса, военные корабли НАТО под прикрытием авиации могли бы сопровождать гражданские суда с украинским зерном в Черном море.

Комментируя заявление американского адмирала бывший посол Турции в России Гусейн Дириез заявил, что реализовать данную идею на практике практически нереально. При этом президент Института внешней политики Хусейн Багджи предупреждает, что проход Босфора военными кораблями НАТО сделает Турцию одной из сторон конфликта со всеми вытекающими из этого события последствиями.