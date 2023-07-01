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Российский кинорежиссер Никита Михалков рассказал, что уже давно прошло то время, когда популярностью пользовались кинофильмы, снятые в гламурном интерьере с эскортницами в качестве главных героинь. Такое заявление Михалков сделал после вручения дипломов выпускникам своей Академии в Москве.

«Кино, которое интересно смотреть российскому зрителю медленно, но рождается», – заявил режиссер. В пример он привел работу Бориса Хлебниква «Снегирь». Михалков отметил, что этот фильм является хорошим и честным национальным большим кино. Также Никита Сергеевич сделал акцент на фильмах, снятых Сергеем Урсуляком. Этот режиссер является автором картин «Праведник», «Жизнь и судьба».

Однако, по словам режиссера, многие представители отечественного кинематографа до сих пор не осознали, что «вернутся ребята с орденами», которые будут спрашивать, чем они занимались все эти девять лет. Михалков считает, что в российском кинематографе должны появляться картины, соответствующие духу времени. Однако данный жанр нужно всячески развивать.

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