Суд вынес решение об аресте шестидесятилетнего гражданина Узбекистана, которого обвиняют в изнасиловании девятилетней девочки в Подмосковье. Об этом сообщает Главное Следственно Управление СК по Московской области.

Меру пресечения в виде ареста требовало обвинение, которое представлял следователь Раменского отделения. В результате суд удовлетворил требование представителя правоохранительных органов. В отношении гражданина Узбекистана было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Напомним, что в городе Раменское Московской области 60-летний мигрант из Узбекистана надругался над девятилетней девочкой. По версии правоохранительных органов, мигрант-пенсионер изнасиловал ребенка в подвале одного из городских домов.

После данного инцидента силовики провели массовый рейд по местам проживания мигрантов. Всего было проверено 70 квартир и 3 хостела, где проживали граждане других государств. Выяснилось, что шестеро граждан родом из республик Средней Азии находилось на территории Московской области незаконно.