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«Неадекватные публичные заявления» премьер-министра Венгрии во время его выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад стали причиной вызова венгерского посла в Министерство иностранных дел Румынии.

Венгерский премьер Виктор Орбан 22 июля выступал в летнем лагере в румынском городе Бэиле-Тушнад. По его словам, Румыния выслала ему официальное уведомление с темами, которые следует поднимать во время своего выступления, а которые лучше опустить. Орбан также добавил, что во время посещения Венгрии его румынский коллега не получает подобных уведомлений.

Как следует из заявления МИД Румынии, Бухарест каждый раз призывает представителей Венгрии к сдержанности во время публичных выступлений. При этом румынское дипломатическое ведомство «выразило недоумение» из-за упоминания Орбаном «аспектов, переданных устно по дипломатическим каналам румынской стороной». Поэтому МИД Румынии осуждает «неадекватные публичные заявления» венгерского премьера Орбана, что идет в разрез с «прагматичными и конструктивными отношениями добрососедства и сотрудничества».

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