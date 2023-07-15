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Покушение на журналистов Маргариту Симоньян и Ксению Собчак готовилось из-за их профессиональной деятельности. Так прокомментировала задержание группировки неонацистов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что на Симоньян уже планировалось одно покушение. Журналистка внесена в многочисленные списки, которые составляют украинские националисты, киевские спецслужбы даже устраивают слежку за ней.

Подготовка покушения, по словам Захаровой, в очередной раз показала террористическую сущность киевского режима. Он ответственен за покушение на писателя Захара Прилепина, а также за убийство Дарьи Дугиной и военного корреспондента Владлена Татарского.

«Вряд ли дождемся реакции от профильных международных организаций. Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма и его безусловным рефлексом», – заявила Мария Захарова.

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