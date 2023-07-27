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Посла Швеции Йоахима Бергстрема вызвали в Министерство иностранных дел Малайзии, чтобы выразить ему недовольство в связи с сожжением священной книги мусульман Корана в Стокгольме. Об этом в своем материале сообщает агентство ANTARA.

Как следует из официального заявления малазийского МИДа, в ходе встречи со шведским послом ему было выражено возражение и разочарование Малайзии в связи с действиями правительства Швеции, которое разрешает проводить очерняющие Коран мероприятия на территории своей страны, прикрываясь при этом свободой слова.

Министерство иностранных дел Малайзии также высказало шведскому послу Бергстрему, что свобода слова должна реализовываться с учетом религиозных чувств разнообразного мирового сообщества и осуществляться руководством страны ответственно. Поэтому малазийская сторона призвала правительство Швеции пересмотреть свою провальную политику в реализации свободы слова, которая превратилась в структурированную исламофобию.

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