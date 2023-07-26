Голливудский актер Мэтт Дэймон во время интервью для YouTube-канала LADbible вспомнил не очень приятный момент, произошедший во время съемок со Скарлетт Йоханссон. По его словам, во время работы над картиной «Мы купили зоопарк» 2011 года ему предстояло сниматься в нескольких сценах с поцелуями.

Его партнершей была голливудская актриса Скарлетт Йоханссон. Артистка по ошибке посчитала, что все сцены с поцелуями уже были отсняты, поэтому во время обеда решила полакомиться сэндвичем с луком. Однако это оказалось ошибкой.

Дэймон рассказал, что режиссер Кэмерон Кроу решил переснять эти сцены крупным планом. И Скарлет очень смутилась, так как наелась лука. «Можешь себе представить, какого мне было целоваться с ней в кадре после этого? Это был просто ад», — признался Дэймон.

Однако актер рассказал, что он пытался не подавать виду, что ему неприятно, и подбадривал коллегу. Между дублями он говорил в шутку, что от актрисы пахнет ароматом роз.