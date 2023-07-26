ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Голливудский актер Мэтт Дэймон во время интервью для YouTube-канала LADbible вспомнил не очень приятный момент, произошедший во время съемок со Скарлетт Йоханссон. По его словам, во время работы над картиной «Мы купили зоопарк» 2011 года ему предстояло сниматься в нескольких сценах с поцелуями.

Его партнершей была голливудская актриса Скарлетт Йоханссон. Артистка по ошибке посчитала, что все сцены с поцелуями уже были отсняты, поэтому во время обеда решила полакомиться сэндвичем с луком. Однако это оказалось ошибкой.

Дэймон рассказал, что режиссер Кэмерон Кроу решил переснять эти сцены крупным планом. И Скарлет очень смутилась, так как наелась лука. «Можешь себе представить, какого мне было целоваться с ней в кадре после этого? Это был просто ад», — признался Дэймон.

Однако актер рассказал, что он пытался не подавать виду, что ему неприятно, и подбадривал коллегу. Между дублями он говорил в шутку, что от актрисы пахнет ароматом роз.

Вам может понравиться

Бывший шеф-повар Белого дома найден мертвым в пруду

45-летний бывший шеф-повар Белого дома утонул в пруду Эдгартаун-Грейт на территории поместья экс-президента США Барака Обамы. Тафари Кэмпбелл в Белом доме был поваром семьи президента Обамы, которая считала его близким

Танки и артиллерия ВС России ударили по механизированной бригаде ВСУ под Купянском

Российская артиллерия и танки нанесли мощные удары по позициям ВСУ на Купянском направлении. Об этом рассказал глава пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. Он отметил, что ВС РФ задействовали для

Захарова осудила попытку кражи останков советского разведчика, захороненных во Львове

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила людей, пытавшихся украсть останки Героя Советского Союза, разведчика Николая Кузнецова. Она назвала этих злоумышленников некрофилами. По словам Захаровой, кроме того, что в Украине