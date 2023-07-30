Российская армия сдерживает начало глобального мирового конфликта, поскольку в случае захвата вооруженными силами Украины российской земли, Москва будет вынуждена использовать свой ядерный потенциал для защиты своей территории. Об этом в своем Телеграм-канале написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, если украинским боевикам при поддержке НАТО удастся отторгнуть часть российской земли, то незамедлительно вступит в силу указ Президента России от 02.06.2020 об использовании ядерного оружия страны в целях защиты. «Противник должен молиться на наших воинов, так как они не позволяют разгореться мировому ядерному пожару», – заявил Дмитрий Медведев.

Также в заключении своего поста зампред Совета безопасности РФ поздравил российских моряков с Днем Военно-морского флота. При этом Медведев подчеркнул, что к поздравлениям присоединяется и беспилотный аппарат «Посейдон», который рекомендует всем врагам Российской Федерации молиться о здравии всех моряков нашей страны.