«Правило шести рукопожатий» или «феномен тесного мира», согласно которому любой человек может пообщаться с любым другим обитателем нашей планеты через друзей и друзей своих друзей, известно многим. Однако группа исследователей из МФТИ совместно со своими коллегами из-за рубежа объяснили данный феномен с помощью математической модели.

Результаты исследований ученых были опубликованы в журнале Physical Review X. По словам доцента кафедры дискретной математики МФТИ Даниила Мусатова, объяснение правила шести рукопожатий с точки зрения математики, на первый взгляд, кажется банальным. Если предположить, что каждый человек имеет примерно 100 друзей, то количество друзей его друзей уже будет равно 10 тысячам, и так вплоть до триллиона знакомых на «шестом рукопожатии».

Однако в реальной жизни, некоторые знакомые знакомых будут вести вас не к новым встречам, а к людям из вашего же круга общения. Тем не менее, математическая модель подтверждает тот факт, что в 99% случаев знакомств в реальных социальных сетях возникает через «шестое рукопожатие». По словам Мусатова, данный алгоритм работает не только по вертикали, но также и по горизонтали.