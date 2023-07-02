ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ночь на 2 июля российские ВС атаковали военные объекты на Украине с использованием беспилотных аппаратов “Герань-2”. Взрывы гремели в Николаевской и Кировоградской областях, воздушная тревога была объявлена практически по всей стране, передает портал “Военное обозрение”.

Также массированные удары нанесены по Запорожью, все еще оккупированному украинскими войсками. Отмечается, что ударами дронов поражены места сосредоточения живой силы и техники противника, которые готовятся ко второму этапу контрнаступления.

Взрывы гремели и в Киеве, где отработала система противовоздушной обороны. Какие именно цели были поражены, пока неизвестно. Из Одессы также поступала информация об ударах ракетами “Калибр”, однако боезаряды будто растворились в воздухе, так как сообщений о прилетах или работе ПВО нет.

Вам может понравиться

Замглавы Росгвардии ДНР Ходаковский: ВСУ подготовили 40 батальонов для попытки глубокого прорыва

Украинская армия ведет активную подготовку к глубокому прорыву на Запорожском фронте. Замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщил, что Киев сконцентрировал на Орехово-Положском направлении не менее 40 механизированных батальонов.

В Одессе расследуют, на что ушли выделенные на бомбоубежища 200 миллионов гривен

Проверка бомбоубежищ Одессы показала, что 90 процентов из них являются непригодными к эксплуатации. Между тем, в прошлом году на оборудование этих объектов выделили 200 миллионов гривен. В рублях это примерно

В России создают технологию поиска пропавших людей с помощью дронов

Учеными Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разрабатывается технология, позволяющая вести поиски пропавших людей по сигналу сотовой связи при помощи группы беспилотников. Используя данную технологию можно объединять в группы