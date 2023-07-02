В ночь на 2 июля российские ВС атаковали военные объекты на Украине с использованием беспилотных аппаратов “Герань-2”. Взрывы гремели в Николаевской и Кировоградской областях, воздушная тревога была объявлена практически по всей стране, передает портал “Военное обозрение”.

Также массированные удары нанесены по Запорожью, все еще оккупированному украинскими войсками. Отмечается, что ударами дронов поражены места сосредоточения живой силы и техники противника, которые готовятся ко второму этапу контрнаступления.

Взрывы гремели и в Киеве, где отработала система противовоздушной обороны. Какие именно цели были поражены, пока неизвестно. Из Одессы также поступала информация об ударах ракетами “Калибр”, однако боезаряды будто растворились в воздухе, так как сообщений о прилетах или работе ПВО нет.