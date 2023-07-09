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Изобретатель и предприниматель Илон Маск после запуска Марком Цукербергом аналога социальной сети Twitter, заявил, что супруга конкурента водит автомобиль Tesla. Причем делает это втайне от мужа.

«Цук, твоя жена водит Tesla. Ты можешь знать это, а можешь и не знать, но я знаю», – написал Маск.

Этот пост вызвал большой интерес поклонников Маска. Они написали в комментариях, что основатель корпорации Meta (запрещенная в России экстремистская организация) «расплачется», узнав такую новость о своей жене.

Напомним, ранее Маск назвал Цукерберга «змеёнышем» и написал, что открытие аналогичного сети Twitter сервиса – это уже махинации, которые портят любую здоровую конкуренцию.

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