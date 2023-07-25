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Владелец социальной сети американский миллиардер Илон Маск раскрыл некоторые подробности переименования платформы Twitter (заблокирована в России). На своей личной страничке бизнесмен написал, что после переименования социальной сети все «твиты» будут называться «иксами».

Сообщается, что один из пользователей популярной в США социальной сети задал вопрос американскому миллиардеру о том, как после переименования платформы будут называть привычные всем короткие сообщение или «твиты». «Иксы», – лаконично ответил Илон Маск.

Напомним, что 24 июля состоялся ребрендинг социальной сети Twitter. Теперь знакомая всем платформа по обмену короткими сообщениями называется «X». Также был изменен и логотип соцсети. Теперь вместо знаменитой синей птичке символом социальной сети стала буква «X». Данное решение стало логичным шагом, поскольку после приобретения социальной сети Илоном Маском права на нее перешли к его компании под названием X Corp.

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