Не менее семи снарядов ВСУ прилетели в Суджанский район Курской области, рассказал телеграм-канал Mash. Уточняется, что боевики вели артиллерийский огонь из приграничной Сумской области.

Удары пришлись по мирному населенному пункту, снаряды попадали в непосредственной близости от жилых домов. К счастью, пострадавших нет, однако имеются повреждения хозяйственных построек. Также в домах повылетали окна, выбитые взрывной волной.

Это первый подобный обстрел Курской области за неделю. 24 июня глава региона Роман Старовойт сообщал об ударе беспилотных летательных аппаратов ВСУ по населенному пункту Плехово в том же Суджанском районе. Тогда жертв также удалось избежать, беспилотники запускались из соседней Сумской области.