В Черном море в районе более не функционирующего зернового коридора замечен разведывательный морской дрон ВМС США SeaTrac Systems SP48. После ударов по Одессе в ночь на 19 июля беспилотник объявился в украинских территориальных водах.

Дрон оснащен солнечной панелью, которая обеспечивает ему возможность проводить разведку по нескольку месяцев. При этом он обнаруживает корабли, другие морские беспилотники, собирает разведданные, связывается со спутниковыми группировками.

По официальной информации, дрон был направлен для обследования тектонических плит в районе Одессы. Но пришел он не один, а в сопровождении шести летательных беспилотных аппаратов, появившихся неподалеку от Крыма, и патрульного самолета P-72, принадлежащего турецким ВМС.

Кроме того, над границами Украины с Румынией и Польшей обнаружен самолет-разведчик Военно-воздушных сил Франции. Такая активность надводных и летательных аппаратов может быть вызвана атакой на порты в Одесской области.