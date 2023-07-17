На Марсе протекают гораздо более сложные геохимические циклы, чем ученые считали ранее. В результате исследования кратера Джезеро, проведенного марсоходом Perseverance, были выявлены органические молекулы, которые могут стать следами древней жизни.

«Как планетологи и астробиологи мы очень осторожны с изложением утверждений, что жизнь является источником подобных молекул… прежде нужно будет исключить любой их небиологический источник», – заявила планетолог Сунанда Шарма, представляющая Калифорнийский технологический институт.

Она сообщила, что следы органики были выявлены в 10 образцах, собранных американским марсоходом. При этом их возраст оценивается в 2,3-2,6 миллиардов лет. Ученые намерены выяснить, что происходило на Марсе в те далекие времена, ориентируясь на геологическую историю нашей планеты.