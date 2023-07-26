Несколько уголовных дел по факту хищения различных видов вооружения, в том числе и образцов западного производства, было возбуждено военной прокуратурой Украины. Об этом журналистам рассказал подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко, сообщает РИА Новости.

В тыловых военных частях украинской армии, расположенных на Красно-Лиманском направлении, были выявлены факты хищения боеприпасов и вооружений, в том числе западного производства. В результате установленных фактов хищения имущества ВСУ военной прокуратурой Украины были возбуждены уголовные дела.

По словам Марочко, факты хищения военного имущества были установлены после того, как на Красно-Лиманское направление прибыли мобилизованные граждане Украины, которые должны были стать на полное довольствие. Однако оказалось, что по документам на складах есть достаточное количество снаряжения, вооружения и боеприпасов, однако в реальности их там нет. В результате военная прокуратура Украины возбудила ряд уголовных дел, резюмировал Марочко.