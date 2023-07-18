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Звезда «Мстителей» Марк Руффало опубликовал пост, в котором призвал протестующих актеров против Ассоциации продюсеров и киностудий перейти к сотрудничеству с авторами независимых фильмов. По словам актера, голливудские продюсеры и владельцы киностудий являются алчными скрягами, игнорирующими потребности артистов, у которых нет звездного статуса.

Руффало заявил, что в Голливуде создана империя миллиардеров, считающих, что обычные актеры не представляют никакой ценности. Поэтому, заявил актер, необходимо создать новый мир для рабочих. И призвал бастующих работников кино отдавать предпочтение независимых авторским фильмам.

Марк Руффало предложил всем перейти на индии-фильмы, которые составят существенную конкуренцию стримингам. «И мы будем делать то, что и всегда – качественный контент», – написал Руффало в своих соцсетях.

Напомним, что с 13 июля Гильдия актеров США начала забастовку против Ассоциации продюсеров и киностудий. Более 160 тысяч членов актерского профсоюза отказались работать до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

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