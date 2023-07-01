Первый сезон приключенческого шоу «Новые звезды в Африке» завершился уже две недели назад. Однако поклонники передачи не перестают обсуждать проект. В 15 выпуске был определен победитель, которому достался главный приз – пять миллионов рублей.

В течение трех месяцев, звездные участники проекта ради победы терпели голод и преодолевали свой страх перед фобиями. Некоторые из игроков с целью задержки на шоу создавали целые коалиции и плели интриги против своих соперников. В финал вышли трое участников: блогер Мария Погребняк, актриса Наталья Бардо, рэпер Александр Степанов.

Мария Погребняк выступила в шоу ярким и сильным игроком. Во время участия в проекте она познала и дружбу, и предательство. Блогер и многодетная мама ответила своим поклонникам на вопрос, изменилось ли ее отношение к кому-либо из участников шоу после завершения проекта. По ее словам, она не пересмотрела свое отношение к Наталье Медведевой. После просмотра всех выпусков она услышала слова юмористки в «исповедальне». Погребняк подчеркнула, что «Сильные люди все говорят в глаза, слабые — за спиной».