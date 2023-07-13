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Экс-звезда телепроекта «Дом-2» Марина Африкантова заявила о своем желании стать участницей реалити-шоу «Звезды в Африке». Знаменитость отметила, что к данному решению ее склонили многочисленные советы подписчиков. На ее страничке в соцсети многие пользователи написали, что Марине стоит написать Ольге Бузовой с предложением своей кандидатуры на шоу. На это Марина ответила кратко: «Африка в Африке! Надо написать».

Марина Африкантова недавно развелась со своим супругом Романом Капаклы. О бракоразводном процессе знаменитости активно говорилось в Сети. Их семейная идиллия распалась из-за измены Романа. Сейчас Марина старается не распространяться о своей личной жизни, однако она намекнула, что ее сердце свободно. Роман, в свою очередь, сейчас находится в отношениях с Татьяной Мусульбес, которую поклонники Африкантовой считают разлучницей.

Ранее сообщалось, что победителем проекта «Новые звезды в Африке» стал российский рэпер и телеведущий Александр Степанов (ST).

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