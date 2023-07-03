Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В феврале 2023 года экс-участница телестройки рассказала о своем расставании с супругом. Марина Африкантова прилетела в Россию месяц назад с целью начать процесс развода, но столкнулась с определенными трудностями. Вчера она поделилась своими планами по решению возникших вопросов.

Марина Африкантова решила сообщить поклонникам о своем разводе с Романом Капаклы. По словам девушки, ее муж, наконец, получил новый паспорт в Санкт-Петербурге, куда он специально приехал некоторое время назад. Звезда «Дома-2» намерена подождать, пока Роман сможет приехать в Москву, чтобы официально разойтись с ним.

Африкантова отметила, что все вопросы, связанные с разводом, будут решаться при помощи юриста. Она оформила специальную доверенность, чтобы он представлял ее интересы в суде. «Он свяжется с Романом, а затем они встретятся и вместе пойдут в ЗАГС, где подадут документы на развод. После этого у меня будет свидетельство о разводе, и я буду официально свободна», – рассказала Марина.

Вам может понравиться

Боевик ВС Украины описал текущую обстановку под Артемовском: «Топчемся на одном месте»

Один из украинских боевиков, находящийся на передовой в окрестностях Артемовска (украинское название Бахмут), рассказал о текущей обстановке на флангах, где штурмовые бригады ВС Украины пытаются проводить наступательные операции. По его

Актёр Рассел Кроу потребовал оплаты за ответы на вопросы о второй части “Гладиатора”

Рассел Кроу поделился своим возмущением о том, что ему постоянно задают вопросы о снимающейся сейчас второй части фильма “Гладиатор”. Актёр напоминает, что в фильме 2000-го года его персонаж – римский

В России создают технологию поиска пропавших людей с помощью дронов

Учеными Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разрабатывается технология, позволяющая вести поиски пропавших людей по сигналу сотовой связи при помощи группы беспилотников. Используя данную технологию можно объединять в группы