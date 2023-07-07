Австралийская актриса Марго Робби решила повторить образ куклы Барби из 1991 года. Об этом сообщило издание Daily Mail. Отмечается, что в этом наряде актриса появилась на премьере фильма «Барби» в городе Наукальпан-де-Хуарес в Мексике 6 июля.

В минувший четверг премьера нашумевшей романтической комедии «Барби» состоялась в Мексике. Фильм представляли актеры, сыгравшие главные роли Марго Робби и Райан Гослинг, актриса Америка Феррера и режиссер картины Грета Гервинг.

Отмечается, что 33-летняя Марго Робби вышла на ковровую дорожку в силе total pink, что вполне объяснимо, так как актриса продолжает поддерживать образ куклы Барби, который она успешно воплотила в одноименном фильме.

Для премьеры картины в Мексике актриса выбрала ярко-розовое мини-платье из эко-кожи Balmain с рукавами и горловиной из прозрачной сетки. Линию талии подчеркивал пояс из серебристой цепочки. Образ также дополнили массивные серьги и туфли нежно-розового цвета. В таком наряде была представлена кукла Барби в 1991 году, отмечают журналисты Daily Mail.