Мать одной из девочек, которая была в составе группы забытых на вокзале детей, следовавших из Макеевки в лагерь «Бригантина» под Екатеринбургом, рассказала подробности произошедшего. По ее словам, она получила от своей дочери сообщение о том, что она вместе с другими детьми находится на вокзале Ростова-на-Дону в ожидании посадки на поезд до Урала.

Поезд Ростов-Екатеринбург должен был отправиться с вокзала в 03:40, однако дети так и не сели в свой вагон. Через некоторое время, по словам матери, от руководителя группы, в которой состояла ее дочь, пришло сообщение о том, что детей забыли на вокзале.

После этого мама девочки решила позвонить главному руководителю группы, чтобы узнать причину случившегося инцидента. В ходе телефонного разговора она смогла узнать, что у одной из девочек прямо на вокзале случилась истерика и вожатые остались с ней ждать приезда родителей.

Когда родители забрали своего ребенка с вокзала, самая старшая вожатая всей группы схватила списки детей и уехала на поезде. При этом одна из групп детей осталась на вокзале. По словам матери, ростовские власти разместили детей в одном из гостиничных комплексов пока будет решен вопрос с организацией их доставки в лагерь отдыха.